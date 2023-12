Posłowie PiS w siedzibie PAP. Suski zadzwonił do Budki

- Odebrał telefon. Myślałem, że nie odbierze. Poinformowałem go o napaści oraz zapytałem, o to, co on sądzi. Zapytałem też, czy nasłał takich ludzi na PAP - mówił Marek Suski. Dodał, że zadzwoniłby również do innych ministrów, jednak nie miał do nich numerów telefonów.