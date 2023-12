Niemcy piszą o Polsce. "Rząd musi uważać"

"Welt" przypomina, że podczas ośmiu lat rządów PiS doszło do znaczącej restrukturyzacji państwa polskiego w kluczowych obszarach. Według portalu, te działania nie tylko osłabiły demokrację, ale także doprowadziły do konfliktu z Unią Europejską w sprawie wielomiliardowych płatności, który trwa do dziś. Donald Tusk, jako nowo wybrany premier, zobowiązał się do odwrócenia tych zmian. Niemniej jednak, "Welt" zastanawia się, jak Tusk zamierza to osiągnąć, nie łamiąc przy tym obowiązujących reguł.