"Jesteśmy w kłopotach". Adam Bodnar o sprawie Wąsika i Kamińskiego

- Zobaczymy też jak potoczy się ta sytuacja odwołania się do Sądu Najwyższego w kontekście pana Kamińskiego i Wąsika. Wydaje mi się, że to, co jest tu najważniejszą kwestią na teraz, to jest pytanie dotyczące wygaśnięcia mandatu. Jednak, jakby na to nie patrzeć marszałek Sejmu Szymon Hołownia podpisał te postanowienia o tym, że mandat uległ wygaszeniu. Przysługuje tym panom możliwość odwołania do Sądu Najwyższego. Jeżeli to odwołanie zostanie oddalone, to znaczy, że będzie można ich odciąć, nie wpuszczać do Sejmu, odciąć od systemu informatycznego, nie będą posłami - wskazał.