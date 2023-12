Jeszcze jedno pismo Dudy do Hołowni. Kolejne ostrzeżenie

We wtorek do Sejmu wpłynął poselski projekt uchwały w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego w kontekście pozycji ustrojowej oraz funkcji Krajowej Rady Sądownictwa. Trzy uchwały Sejmu ws. wyboru członków KRS zostały podjęte z naruszeniem konstytucji - czytamy w projekcie. Prezydent Andrzej Duda w liście do marszałka Sejmu zapewnił, że "nie wyrazi zgody na podważanie statusu sędziów powołanych przez Prezydenta RP".