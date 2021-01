Posłowie KO wnoszą o odwołanie Arkadiusza Mularczyka z KRS. Jest reakcja Posła PiS

Posłowie KO złożyli wniosek do marszałek Sejmu o odwołanie Arkadiusza Mularczyka z Krajowej Rady Sądownictwa. Przekonują, że poseł PiS pobierał diety "za fikcyjne posiedzenia" Rady i tym samym "skompromitował polski Sejm". Poseł PiS stwierdził, że to pomówienia i kieruje sprawę do prokuratury.

Share

Posłowie KO wnoszą o odwołanie Arkadiusza Mularczyka z KRS. Jest reakcja Posła PiS Źródło: PAP