Starcie sędziów w KRS. PO chce odwołania wiceszefa Rady i polityka PiS

"Pozbawienie funkcji Przewodniczącego KRS pana Leszka Mazura skutkuje uzyskaniem przez pana posła Arkadiusza Mularczyka najwyższej pozycji w hierarchii członków KRS. Stanowi to skrajne upolitycznienie organu, który powinien w sposób transparentny i niezależny zajmować się m.in. rozpatrywaniem kandydatur na stanowiska sędziów" - pisze we wniosku, z którego treścią zapoznała się WP, szef klubu Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk. Wniosek został skierowany do marszałek Sejmu Elżbiety Witek.

"Do zmian personalnych w KRS doszło na tle informacji ujawnionych przez dziennikarzy, zgodnie z którymi członkowie KRS mogli otrzymywać podwójne wynagrodzenie poprzez przesuwanie posiedzeń komisji KRS na inny termin niż posiedzenia plenarne. Zwoływanie zdalnych posiedzeń wiązało się z wypłacaniem dodatkowego wynagrodzenia, co poświadczają dokumenty udostępnione przez przewodniczącego KRS w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W świetle ujawnionych protokołów członkowie KRS zarabiali na podwójnych dietach. W ten sposób pan poseł Arkadiusz Mularczyk mógł zarobić nawet 11,6 tys. zł, co należy ocenić jako wysoce haniebne” - pisze we wniosku do marszałek Sejmu szef klubu KO Cezary Tomczyk.