Konsternacja w KO po słowach Sienkiewicza? "Ja się nie zgadzam"

Nie milknie dyskusja wokół pomysłu Donalda Tuska, który zapowiedział czasowe zawieszenie prawa do azylu. Spotkało się to z krytyką organizacji broniących praw człowieka. Na antenie Polsat News na protesty środowiska odpowiedział Bartłomiej Sienkiewicz. Europoseł KO stwierdził, że są "to ludzie odklejeni od rzeczywistości", a "ich poziom manipulacji i fałszu jest niebywały". - Takie słowa nie powinny paść dlatego, że organizacje pozarządowe są istotnym elementem społeczeństwa obywatelskiego. Możemy się z nimi nie zgadzać, ale one mają prawo krytykować rząd, bo od tego też są. Natomiast nie możemy mówić, że te organizacje są niepotrzebne czy odklejone. One są od tego, żaby alarmować, żeby bronić praw człowieka i jeżeli uważają, że gdzieś te standardy są naruszane, to są od tego, żeby to nagłaśniać - powiedziała w programie "Tłit" Wirtualnej Polski posłanka KO Dorota Łoboda. - Nie wiem, dlaczego minister Sienkiewicz to powiedział. Ja nie zgadzam się z takim twierdzeniem - dodała.