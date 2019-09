Posłanka Iwona Arent poszła na grzyby. Dowodzi, że to dowód na demokrację w Polsce

Posłanka PiS Iwona Arent zrobiła przerwę w kampanii wyborczej i wybrała się na grzyby. Chwaląc się bogatym zbiorem, nie omieszkała przy okazji dowieść, że grzybobranie to dowód na kwitnącą w naszym kraju demokrację.

"Jak dobrze, że w Polsce możemy sobie spokojnie zbierać grzyby. W Holandii zbieranie grzybów jest zabronione i można za to dostać karę nawet 4100 euro albo 1 miesiąc więzienia... Gdzie jest większa demokracja i wolność panie Timmermans?" - napisała na swoim profilu na Twitterze posłanka PiS Iwona Arent. Post opatrzyła swoim zdjęciem z wiadrem pełnym grzybów.

No, cóż to fakt, że grzybiarze w Polsce mają o wiele więcej miejsc, w których ze spokojem mogą oddawać się swojej pasji, niż Holendrzy u siebie. Wbrew temu, co pisze posłanka, są bowiem w Holandii miejsca, gdzie grzyby zbierać wolno. Za grzybobranie na innym terenie rzeczywiście grozi wysoki mandat.