Awantura i krzyki w Sejmie. "Perfumowanie się gaśnicą w rytmie lambady"

- Skandal. To, co się stało wczoraj to skandal. To jest dopiero oszustwo polskiego rolnictwa. Senatorowie zabrali wczoraj jedną poprawką 6,5 mld złotych polskiemu rolnikowi To jest hańba! - grzmiał minister. - Dopóki Zjednoczona Prawica będzie miała odpowiedzialność za polskie rolnictwo nie pozwolimy na okradanie rolników - dodał.