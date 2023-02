Porozumienie z Agrounią. Tak głosował Gowin

Michał Wypij nie brał udziału w fuzji Porozumienia z Agrounią - Obiecałem premierowi Gowinowi, że nie mam nic przeciwko współpracy, ale tworzenie wspólnej partii to troszeczkę za dużo. Obiecałem panu premierowi Gowinowi, że partii rozbijać nie będę. To nie było tajemnicą dla członków Porozumienia - mówił Michał Wypij w programie "Tłit". - Jarosław Gowin jest doświadczonym politykiem. Powiedział, że będzie wspierał działania Magdaleny Sroki i zagłosował za połączeniem. Poniósł spory koszt tego, co się działo. To były próby rozbijania jego partii, ataki na niego i rodzinę. Mam nadzieję, że zanim uda się na emeryturę, to napisze szczerą książkę o kulisach tego, co się działo w ciągu ostatnich trzech lat. Myślę, że cała Polska powinna to przeczytać. Będę go przekonywał, by zanim uda się na polityczną emeryturę, niech opowie Polakom jak PiS kupowało większość w ostatnich latach. To otworzyłoby oczy wielu publicystom na styl uprawiania polityki. (O start w wyborach - red.) trzeba pytać Jarosława Gowina. Być może będzie obecny w przestrzeni publicznej, ale nie sądzę, by był parlamentarzystą w przyszłej kadencji - dodał poseł niezrzeszony, do niedawna wiceprezes Porozumienia.