Porozumienie ws. Turowa osiągnięte. Ekolodzy zapowiadają skargę do KE na czeski rząd

W podpisanym w Pradze porozumieniu Polska zobowiązała się m.in. do zapłaty Czechom 45 mln euro rekompensaty oraz do dokończenia budowy bariery zapobiegającej odpływowi wód podziemnych z Czech do Polski. W zamian czeski rząd wycofał skargę, jaką wniósł w sprawie Turowa do TSUE.