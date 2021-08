Porównania z SS. Mariusz Kamiński oburzony tweetem. Zawiadamia śledczych

Porównania z SS. Mariusz Kamiński oburzony. Zawiadamia śledczych

- Jak można porównywać naszych funkcjonariuszy z SS? Niech sprawdzi to prokuratura, co tymi ludźmi kieruje - stwierdził minister, odnosząc się do krytycznych komentarzy ws. działań polskich służb w pobliżu Usnarza Górnego, w tym do porównań z nazistami w tweecie dziennikarza TOK FM.