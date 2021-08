Zasieki na granicy i mundury wokół uchodźców. "Łamanie prawa. Taka jest polityka państwa"

- Mam nadzieję, że władze nie będą podnosić haseł i wzniecać nastrojów antyuchodźczych, bo to byłoby bardzo złe dla debaty publicznej w Polsce. Nie można tak mówić o ludziach, którzy uciekają przed złem, przed wojną. Więc to, co obserwujemy, nie jest zapobieganiem nielegalnej imigracji - to zła narracja, bo przecież ci ludzie uciekają przed talibami. To byłby wyraz złej woli, aby pokazywać ich jako islamistów, w sytuacji, kiedy wszyscy widzieliśmy dramatyczne sceny z lotniska w Kabulu, i w kontekście tego, co talibowie dalej robią w Afganistanie.