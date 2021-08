Dramat uchodźców na granicy. "Ślady po pobiciu, zniszczone ubrania"

– To klasyczny push-back – komentuje w rozmowie z WP Katarzyna Słubik, prezes Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, - Czyli niedopuszczanie ludzi do złożenia wniosku o ochronę międzynarodową, co jest jawnym złamaniem przepisów Konwencji Genewskiej. Mimo, że osoby razem z pełnomocnikami prosiły, to Straż Graniczna uznała, że nie musi ich wysłuchać, zapakowała ich w samochody i wywiozła na granicę - dodaje.