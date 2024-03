Porażające dane. Mają związek z wojną w Rosji

Do początków stycznia 2024 rosyjska armia straciła w Ukrainie około 75 tys. żołnierzy - wynika z szacunków niezależnego serwisu Mediazona i rosyjskiej sekcji BBC. W sierpniu 2023 roku "The New York Times" cytował amerykańskich urzędników, którzy "szacowali straty wojskowe Ukrainy na 70 tys. zabitych i od 100 tys. do 200 tys. rannych".