Poparzone delfiny u brzegu Morza Czarnego. To dowód na użycie groźnej broni przez Rosjan

Prawo międzynarodowe zakazuje stosowania bomb fosforowych w gęsto zaludnionych rejonach, gdyż mają one olbrzymią siłę rażenia. Pociski tego typu zasypują powierzchnię płonącą substancją. Najczęściej jest to biały fosfor, który płonie w temperaturze ponad 800 st. C. Dlatego też generuje on ogromne pożary na atakowanych terenach.