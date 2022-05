"Bezprecedensowy wzrost zgonów". Te zwierzęta giną przez wojnę

W ocenie Öztürka powodem śmierci delfinów mógł być uraz akustyczny wywołany użyciem sonaru przez okręty wojenne, choć podkreśla, że jest to "jedna z możliwości". Wykorzystanie sonaru przez okręty wojenne może doprowadzić do utraty orientacji przez walenie, przez co wpływają na płycizny i brzegi, gdzie giną. Urządzenia o dużej mocy mogą ogłuszyć lub nawet zabić delfina.