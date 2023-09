"Ponury dowcip". Tusk o działaniach rządu wobec Ukrainy

- To jest bardzo ponury dowcip, ale to niestety wiele mówi o tej władzy - tak spór polsko-ukraiński komentował szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Stwierdził, że Morawiecki deklarując zakończenie dozbrajania Ukrainy "wie co mówi", bo "na pierwszym etapie wysłano prawie całe polskie uzbrojenie na Ukrainę". - Kaczyński jest chyba jedynym człowiekiem na świecie, który sąsiadowi odda wszystkie czołgi, a jak odda mu wszystkie czołgi, to wypowie mu wojnę - przekonywał były premier.