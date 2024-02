Odkrycie Izraela. Pokazali, dokąd prowadził tunel Hamasu

Siły Izraela wciąż prowadzą walki w Strefie Gazy. Agencja AP udostępniła nagranie armii Netanjahu z rejonu Chan Junus, gdzie żołnierze starli się z bojownikami Hamasu, a w pewnym momencie natrafili na tajemniczy szyb, obity betonowymi płytami. Na materiale możemy zauważyć, że wojskowi skrupulatnie badają każdy szczegół wejścia do tunelu, by mieć pewność, że nie jest on zaminowany. Okazało się, że ciemne korytarze prowadziły do opuszczonej kwatery terrorystów, w której znajdywało się m.in. biuro Mohammada Sinwara, brata przywódcy Hamasu Jahji Sinwara. W pomieszczeniu Izraelczycy odkryli pochowane ładunki wybuchowe, a także broń i amunicję. Tego typu akcje w Gazie to codzienność dla żołnierzy Netanjahu. Każdy znaleziony tunel pozwala siłom IDF zrozumieć działania bojowników i ich dalszą strategię prowadzenia walk, dlatego tego typu misje wykonywane są po kilka razy dziennie.