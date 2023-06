Ponomariow: Putin zobaczył pełny rozkład elit. Zrobi czystki

Co do Prigożyna, to on wycofując się w połowie marszu, stracił cały swój kapitał polityczny. Przeszedł drogę od bohatera do zdrajcy. Wszystkie jego osiągnięcia właśnie się wyzerowały. Teraz po prostu zniknie z widoku. Już od momentu, kiedy zakończyła się jego walka w Bachmucie, robił wszystko, żeby wyjechać do Afryki.