Potop. Najgorsze się zaczęło, gdy opadła woda

- Całe życie remontowałam ten dom. Urządzałam go, chciałam, żeby kiedyś należał do córki. Zostały z niego same kości. Mam ochotę dorzucić tu trzciny, podpalić wszystko, a potem odwrócić się i pójść przed siebie. Po prostu zniknąć. Ale jak mając 50 lat i 1600 hrywien [ok. 200 zł – red.] pensji można zacząć życie z czystą kartą?