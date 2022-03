Ponad 50 ofiar. Rosyjski czołg ostrzelał dom dla seniorów w obwodzie ługańskim

"Podjechał czołg, postawili go naprzeciwko budynku i zaczęli strzelać. Ci, którzy tam dożywali swych dni - 56 osób - zginęli na miejscu. Tych, którzy przeżyli, a jest to 15 osób, okupanci uprowadzili i wywieźli na terytorium okupowane do Swatowa, do obwodowego ośrodka opieki geriatrycznej" - napisał Hajdaj.