Zabili go rosyjscy żołnierze. "Przechodził przez ulice"

Okazuje się, że życie Mykoła toczyło się od wojny do wojny. "Urodził się w 1944 roku we wsi Krasnodon w obwodzie ługańskim, podczas II wojny światowej. Nie wiemy, czy jego data urodzenia w paszporcie była poprawna, więc zawsze żartował, że jego urodziny powinny być obchodzone przez cały miesiąc. Mama taty zmarła, gdy miał około 2 lat. Potem był z rodziną. W ciągu kilku lat jego ojciec, mój dziadek, ożenił się po raz drugi i mógł zabrać ojca do siebie i swoją drugą matkę. Niewiele wiemy o rodzinie ojców: najprawdopodobniej krewni byli represjonowani" - napisała Maria.