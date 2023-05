Ponad 1,3 miliona złotych. Zarobki Pawła Muchy w NBP i PZU robią wrażenie

Paweł Mucha w "klubie milionerów". Ile zarabia?

Ale to nie wszystko. Oprócz wysokiej pensji w Narodowym Banku Polskim, Paweł Mucha otrzymywał również wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej PZU. Został do niej powołany 16 czerwca 2021 roku i zasiadał w niej do 31 sierpnia 2022 roku. Według raportu rocznego ubezpieczeniowej spółki w sumie za swoją ponad roczną pracę dostał 263 tys. zł, co daje 22 tys. zł miesięcznie.