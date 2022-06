"Dobra zmiana w NBP". Odszedł z Pałacu, zarabia krocie u Glapińskiego

Co ciekawe, w oświadczeniu majątkowym za 2021 rok, Mucha nie do końca ujawnił dokładną kwotę wynagrodzenia z Narodowego Banku Polskiego. Ukrył je w łącznym dochodzie za rok 2021, który wyniósł ponad pół miliona złotych. A dokładniej 505 tys. 174 zł. Co się składało na tą kwotę? Zatrudnienie w Wyższej Szkole Administracji Publicznej, dieta radnego sejmiku, wynagrodzenie z poprzedniej pracy – Kancelarii Prezydenta, przychody z najmu lokalu (12,8 tys. zł) i innych źródeł.