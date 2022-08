Pomnik Szyszki oblany farbą. Policja nie szuka sprawcy włamania do monitoringu, bo miasto nie złożyło doniesienia

Nie wiadomo też, kto i w jaki sposób włamał się do miejskiego systemu monitoringu. Sęk w tym, że policja nawet nie próbuje się tego dowidzieć. - Komenda Powiatowa Policji w Jarocinie nie prowadzi postępowania dotyczącego włamania do sieci monitoringu miejskiego z uwagi na brak zgłoszenia dotyczącego przedmiotowej sprawy. Informujemy także, że w czasie znieważenia pomnika kamera monitoringu obejmująca miejsce popełnienia przestępstwa przestała działać. Nie mamy informacji co do "pracy" innych kamer monitoringu miejskiego - przekazała Agnieszka Zaworska z biura prasowego jarocińskiej policji.