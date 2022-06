W Jarocinie stanie pomnik Jana Szyszki. Burmistrz: To jeden z najwybitniejszych ministrów

Burmistrz nie wie, czy kiedykolwiek min. Szyszko odwiedził Jarocin, ale mu to nie przeszkadza. - Jarocin jest jedną z najbardziej ekologicznych gmin, jeśli chodzi o gospodarkę komunalną. To dzięki temu, co przez lata robił prof. Jan Szyszko, dzięki Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, poziom gospodarki odpadami mamy najlepszy na wschód od Amsterdamu. Moim zdaniem to jeden z najwybitniejszych ministrów. Inni powinni brać go za wzór, taki powinien być minister. Powinien służyć Polsce i Polakom, a nie słuchać hejterów mądrujących się na temat przyrody, choć edukację o niej zakończyli na etapie szkoły podstawowej, a całe życie mieszkali w bloku. Nie jest dla mnie istotne, czy Jan Szyszko był kiedyś w Jarocinie, czy nie. Teraz będzie w miejscu, gdzie gospodarka komunalna pod względem dbałości o środowisko jest na najwyższym poziomie w Polsce – stwierdza.