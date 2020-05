Polskie piekiełko koronawirusowe. Nigdy wcześniej eksperci nie byli tak podzieleni. Wkroczyła polityka?

"My nie przyznajemy się do doktora Grzesiowskiego. Odbył trzytygodniowy staż na oddziale zakaźnym, potem zrezygnował i ma specjalizację z pediatrii" - powiedział prof. Andrzej Horban, krajowy konsultant do spraw chorób zakaźnych. W ten sposób uciszył opozycyjną senator powołującą się na analizy dra Pawła Grzesiowskiego, że ofiar koronawirusa w Polsce może być trzykrotnie więcej, niż wykazują rządowe statystyki.

Koronawirus. Niezgoda ekspertów, bo epidemia nie chce się zwijać. Na fot. prof. Andrzej Horban (PAP)