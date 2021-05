Polski samolot przetrzymywany w Mińsku. Jest reakcja prezydenta

Andrzej Duda odniósł się na Twitterze do niedzielnego incydentu, który miał miejsce w Mińsku. Białoruskie władze zmusiły samolot linii Ryanair, należący do firmy zarejestrowanej w Polsce, do awaryjnego lądowania, by aresztować znajdującego się na pokładzie białoruskiego opozycjonistę.