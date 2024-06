Polski rekord kar z UE niezagrożony. Licznik bije dalej

To m.in. te pieniądze są już nie do odzyskania. Egzekucja płatności kar – czy to w sprawie Turowa, czy praworządności – to nie decyzja polityczna, a procedura administracyjna Komisji Europejskiej. Polska ignorowała wezwania do zapłaty, więc Komisja potrącała kolejne raty – z przelewów unijnych funduszy. Licznik nabijał milion euro dziennie, skończyło się na 556 milionach, najwyższej karze w historii UE. Ale nie ostatniej.