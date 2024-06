Idzie duża zmiana w pogodzie. Zacznie się we wtorek

Pierwszego dnia tygodnia zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami w północnej połowie Polski słaby, przelotny deszcz. Temperatura maksymalna nad morzem i w obszarach podgórskich Karpat od 16 st. C do 19 st. C, około 21 st. C na wschodzie i centrum oraz około 25 st. C na zachodzie i południu. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunków północnych.