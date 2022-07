Polski naukowiec zatrzymany w Iranie. MSZ potwierdza

Z kolei radio RMF FM podało, że rzecznik Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wyjaśnił, iż do zatrzymania Polaków doszło we wrześniu 2021 r. Przekazał, że dwóm mężczyznom udało się wrócić do Polski, a jeden nadal przebywa w Iranie. Według nieoficjalnych informacji w jego sprawie w maju próbował interweniować resort spraw zagranicznych.