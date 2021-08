Polski Ład zagrożony przez Porozumienie? Gorzkie słowa Anny Korneckiej

Anna Kornecka została w środę 4 sierpnia zdymisjonowana z funkcji wiceminister rozwoju, pracy i technologii. Wszystko to przed sobotnim spotkaniem Zarządu Porozumienia. Czy koalicjant Prawa i Sprawiedliwości zdecyduje się na pomszczenie Korneckiej i uderzy w Polski Ład? - Za Annę Kornecką Porozumienie umierać nie będzie - mówi zdymisjonowana wiceminister w programie "Newsroom WP". - O Polski Ład będziemy walczyć. Będziemy zmagać o to, żeby propozycje programowe, które składamy, były rzeczywiście prorozwojowe i korzystne dla wszystkich Polaków - dodała Anna Kornecka. Członkini Porozumienia odniosła się też do słów marszałka Ryszarda Terleckiego, który pytany przez dziennikarzy o ewentualnie wyłamanie się Gowina z koalicji mówił: "gdzie miałby odejść, do PSL". - To pytanie do Prawa i Sprawiedliwości i całej Zjednoczonej Prawicy, czy ten projekt, który był realizowany przez ostatnie 6 lat, będzie kontynuowany. Od początku roku Porozumienie jest atakowane i wypychane ze Zjednoczonej Prawicy - zaznaczyła Anna Kornecka.