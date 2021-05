Polski Ład. Umowy śmieciowe do likwidacji. Deklaracja rzecznika rządu

Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało, że zlikwiduje umowy śmieciowe. - Chcielibyśmy jak najszybciej zmodyfikować przepisy, ale to musi się odbywać w sposób zorganizowany, który drastycznie nie wpłynie na rynek pracy. W Polsce dochodzi do sytuacji, że niektóre osoby są "wypychane" na tego typu umowy. To wynika z optymalizacji podatkowej. Jednocześnie takie osoby nie korzystają z prawa do świadczeń, takich jak urlop czy innych rozwiązań z umów o pracę. Trzeba to krok po kroku niwelować - ocenił w programie "Tłit" Piotr Mueller. Rzecznik rządu zapowiedział, że w ciągu najbliższych dwóch miesięcy dojdzie do debaty ws. umów śmieciowych. - Zasadnicze kwestie (reformy - red.) dotyczą podatków i chcemy, aby weszły w życie na początku roku - dodał polityk.

