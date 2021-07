Polski Ład skłóci Zjednoczoną Prawicę? Polityk PiS odpowiedział Gowinowi

"Polski Ład to wyższe podatki, które będą płaciły miliony ciężko pracujących Polaków" - te słowa Jarosława Gowina skomentował w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski Waldemar Buda. - To jest nieadekwatne stwierdzenie do sytuacji - powiedział wiceminister FiPR. Gość WP dodał, że z Jarosławem Gowinem przeprowadzono wiele rozmów. - Dlatego się dziwię, że można się zgodzić w 99 proc. z założeniami Polskiego Ładu i jednocześnie być wobec niego tak krytycznym - dodał Buda. - Pan premier Gowin nie jest recenzentem polskiego rządu, ale jest członkiem tego rządu. Powinniśmy się komunikować na mniejszym poziomie emocji - stwierdził polityk PiS. Waldemar Budka powiedział również, że Porozumienie jest częścią Zjednoczonej Prawicy. - Współpracujemy na wielu polach. Jak sądzę porozumiemy się też w zakresie Polskiego Ładu - podkreślił rozmówca Mateusza Ratajczaka.