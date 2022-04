Polski ksiądz zaatakowany we Francji. 20 ciosów nożem

Do napaści doszło tuż przed odprawieniem nabożeństwa. Polski ksiądz, pełniący posługę duszpasterską we Francji, padł ofiarą 31-letniego nożownika. Mężczyzna zadał mu 20 ciosów. Duchowny trafił do szpitala. W ataku ranna została także 72-letnia siostra zakonna.