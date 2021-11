Wtargnął na plebanię i zaatakował księdza. Trafił do aresztu

Jak informuje wałbrzyska policja, do zdarzenia doszło w ubiegłą niedzielę. Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie, że na plebanię przy ul. Sienkiewicza w Dziećmorowicach wbiegł agresywny i mężczyzna informacji. Wcześniej miał on zakłócać porządek na terenie plebanii. Gdy ksiądz upomniał go przez okno, ten odpowiedział mu wulgaryzmami.