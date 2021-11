Chirurg rozciął pacjenta i zostawił na stole. Dramatyczna sytuacja w szpitalu w Wałbrzychu

Część pracowników wałbrzyskiego szpitala napisała list do "Gazety Wyborczej", w którym dokładnie przedstawiła okoliczności tego, co dzieje się w placówce. Wynika z niego, że pod koniec tego miesiąca na oddziale chirurgii będzie ledwie dwóch lekarzy chirurgów. I to takich, którzy dopiero niedawno zostali przyjęci do pracy.