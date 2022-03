Polska zwołuje zgromadzenie narodowe. "Zagrożenie niewidziane od dekad"

- Uważamy, że te sankcje powinny być wprowadzone niezwłocznie — powiedział w Programie Specjalnym WP Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych. Zapewnił, że jesteśmy w stanie zdywersyfikować dostawy, szczególnie jeśli chodzi o ropę naftową. - Koszty, których dzisiaj wielu polityków na Zachodzie się obawia, poniesiemy za kilka miesięcy. Jeśli dalej pozwolimy Putinowi pieniędzmi za ropę bombardować szpitale i szkoły, to on tę wojnę wygra, okrzepnie i zaatakuje inne państwa — podkreślił Jabłoński. Pytany o zwołane na piątek Zgromadzenie Narodowe odpowiedział, że dziś "jesteśmy w obliczu zagrożenia, jakiego Europa nie widziała od dekad". - Zmienia się historia, rzeczywistość europejska i światowa. Jest to niezwykle ważne, żeby pokazać, że jesteśmy jednością jako Zachód. To najważniejsze posiedzenie Zgromadzenia Narodowego od czasu upadku komunizmu — powiedział wiceszef MSZ.