Polska, Węgry i Czechy kontra KE. Rzecznik TSUE wydał opinię ws. relokacji

Polska, Węgry i Czechy uchybiły zobowiązaniom wobec Unii - oceniła rzecznik generalna TSUE. Chodzi o spór pomiędzy Komisją Europejską a Polską, Węgrami i Czechami, które odmówiły udziału w programie tzw. relokacji uchodźców.

Tymczasowy system relokacji został przyjęty przez Radę Europejską we wrześniu 2015 r. Państwa członkowskie zobowiązały się do przyjęcia określonej liczby uchodźców przebywających na terytorium Włoch i Grecji. Przynajmniej raz na trzy miesiące miały też wskazywać miejsca, gdzie mogliby trafić potrzebujący.

Rzecznik TSUE wydał opinię ws. relokacji. "Polska, Węgry i Czechy uchybiły zobowiązaniom"

TSUE nie jest zobligowane do wydania orzeczenia identycznego, co rzecznik generalny. W praktyce jest to niemal przesądzone. Państwo, wobec którego Trybunał stwierdzi uchybienie, powinno jak najszybciej zastosować się do wyroku. Jeśli tak się nie stanie, Komisja Europejska może wnieść do TSUE nową skargę i domagać się sankcji finansowych.