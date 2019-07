Emmanuel Macron ma plan relokacji migrantów. 14 krajów daje poparcie

Coś drgnęło w sporze nt. europejskiej polityki imigracyjnej. 14 krajów popiera propozycję kompromisu relokacji migrantów uratowanych na morzu.

Niemcy gotowe do wiodącej roli

Przed spotkaniem w Paryżu niemiecki minister spraw zagranicznych Heiko Maas oświadczył, że Niemcy mogą wraz z partnerami gotowymi do niesienia pomocy, "przejąć wiodącą rolę". Jeżeli do mechanizmu tego przyłączy się dostateczna liczba krajów, mogłaby szybko zostać przezwyciężona blokada w UE, począwszy od ratowania uchodźców na morzu. Aby jednak trwale ulżyć krajom szczególnie obciążonym przez napływ imigrantów jak Włochy czy Malta, konieczna jest reforma całego europejskiego systemu azylowego - podkreślił niemiecki minister.

Włochy trzymają się z dala

Włoski minister spraw wewnętrznych Matteo Salvini nie wziął udziału w spotkaniu w Paryżu, nazwał je potem za to "fiaskiem". W piśmie do swojego francuskiego kolegi resortowego Christophe’a Castanera ostrzega on przed następstwami decyzji, "które zostały podjęte tylko w Paryżu i Berlinie". - Kto chce rozmawiać o uchodźcach, ten powinien przyjechać do Rzymu - zaznaczył Salvini.

Dyrektor generalny Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) Antonio Vitorino i Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców Filippo Grandi przyjęli natomiast z zadowoleniem zapowiedź wprowadzenia nowego mechanizmu rozdziału uchodźców. Jak stwierdzili we wspólnym oświadczeniu, "zespolone działania w obecnej sytuacji są w interesie wszystkich".