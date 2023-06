Miedwiediew jest obecnie jednym z najbardziej agresywnych propagandystów na Kremlu. Choć formalnie pełni on ważne funkcje państwowe, jest traktowany jak pionek w grze przeciwko Zachodowi. "Gdyby Rosja była normalnym państwem, Miedwiediew powinien być traktowany jako poważny polityk o uznanym dorobku. Jednak rosyjska władza działa jak struktura mafijna, zaś realna pozycja Miedwiediewa wskazuje, że jest on człowiekiem bez znaczenia" - czytamy we wpisach Żaryna.