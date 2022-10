Polska ostrzega Białoruś. Zwrócono się do UE

Jak się okazuje, Białoruś wysłała notę dyplomatyczną do Kijowa, wzywając Ukrainę do zaprzestania względem niej prowokacji. Jednak z informacji uzyskanych przez PAP wynika, że zdaniem Polski to dowód na to, że presja Rosji na Mińsk rośnie i białoruska nota może być elementem prowokacji, której ostatecznym celem byłoby zmuszenie Białorusi do wysłania wojsk do Ukrainy.