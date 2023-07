Polska na celowniku wagnerowców? Niepokojące słowa z MSWiA

Znajduje się tam opuszczona do niedawna, a potem pospiesznie remontowana, baza we wsi Cel - była baza wojskowa białoruskich wojsk rakietowych. Nie potwierdziły się do tej pory doniesienia, że najemnicy z Grupy Wagnera mieliby stacjonować na poligonie w okolicach Brześcia, bezpośrednio przy polskiej granicy.