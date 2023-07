Amunicja kasetowa dla Ukrainy? Putin po raz pierwszy zabrał głos [RELACJA NA ŻYWO]

Trwa wojna w Ukrainie. Niedziela to 508. dzień rosyjskiej inwazji. Władimir Putin po raz pierwszy odniósł się do dostaw zachodniej broni dla Ukrainy. - Dostawy amunicji kasetowej ze Stanów Zjednoczonych na Ukrainę należy traktować jako przestępstwo - stwierdził. Kłamał mówiąc, że Rosja jej nigdy nie użyła do ataku na sąsiada. - Nie było takiej potrzeby, nawet pomimo znanego braku amunicji w pewnym okresie czasu - stwierdził. Putin zagroził, że Rosja "zastrzega sobie prawo do odbicia działań w przypadku użycia przez Ukrainę amunicji kasetowej". - Nasz kraj ma wystarczające zapasy - dodał. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.