Polska buduje płot na granicy z Białorusią. Jest reakcja Komisji Europejskiej

Unijna komisarz komentuje sytuację na granicy z Białorusią

Do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej odniosła się też komisarz UE ds. wewnętrznych, cytując na Twitterze fragment wywiadu, jakiego udzieliła dziennikowi "The New York Times". Ylva Johansson oceniła w nim, że pat na granicy z Białorusią "to nie kwestia migracji, ale część agresji Łukaszenki na Polskę, Litwę i Łotwę w celu destabilizacji UE".