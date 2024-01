Polska 2050 za związkami partnerskimi. "Nie mamy nic przeciwko"

- Na stole położymy projekt ustawy Lewicy, który został napisany z organizacją "Miłość nie wyklucza" w kampanii prezydenckiej Roberta Biedronia i wrócimy też do projektu Nowoczesnej. To będzie dobry punkt wyjścia do rozmowy z organizacjami - zapowiedziała ministra. - Później zostanie podjęta decyzja polityczna, czy będzie to projekt rządowy czy poselski - dodała. Podkreśliła przy tym, że chciałaby, aby projekt trafił do Sejmu na wiosnę.