Gwałcił partnerkę. Jej synom urządził piekło. Sąd złagodził wyrok

Koszmar został ujawniony we wrześniu 2022 roku po tym, jak dorosły syn partnerki odnalazł Petrýdesa, co doprowadziło do konfrontacji i ujawnienia okropnych szczegółów sprawy. Oskarżony został m.in. o zgwałcenie, maltretowanie osoby zaufanej, znęcanie się oraz narażanie dziecka na złe warunki wychowania.