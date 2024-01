"Niech Pan nie będzie śmieszny". Awantura w TVN24

- Cisza! Ja słuchałam waszych idiotyzmów panowie - podniosła głos Scheuring-Wielgus. - W tej europie, do której się pan odwołuje jest tylko 5 krajów, które nie uznają związków osób homoseksualnych. Nawet na Węgrzech są. Więc mówienie o nich z taką pogardą jest po prostu skandaliczne. Dla lewicy oczywiste jest, że miłość to miłość i równość to równość - podsumowała.