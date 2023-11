Polowanie w Strefie Gazy. Izrael pokazał, co robi z tunelami Hamasu

Izraelskie wojska dalej przebywają w Strefie Gazy i Zachodnim Brzegu, gdzie sukcesywnie wyszukują i niszczą tunele Hamasu. Palestyńscy bojownicy lata temu skonstruowali szereg podziemnych przejść w celu składowania broni i amunicji czy ładunków wybuchowych. Z tego też powodu żołnierze Izraela nie zamierzają wchodzić do środka, by nie narazić się na śmiertelne pułapki. Agencja AP udostępniła rządowe nagrania Izraela, na których widać jak wojskowi plądrują hektary terenu w poszukiwaniu szybów. Po znalezieniu ich na miejsce nadjeżdża koparka, która poszerza wejście do środka, a następnie podkładane są tam bomby. Ich detonacja ma zapewnić zniszczenie fragmentów takiego tunelu po to, by utrudnić Hamasowi przeprowadzanie ataków rakietowych na izraelskie miasta. "Żołnierze Brygady Nahal prowadzili działania operacyjne na posterunku szkoleniowym Hamasu w północnej Gazie. Znalezione tunele zlokalizowano pod posterunkami i następnie je zniszczono" - brzmiało oświadczenie Izraela w tej sprawie.